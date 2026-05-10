Festa della mamma tra tradizioni e fede nel racconto della cuoca contadina, Lucia Giannattasio

10 maggio, festa della mamma.
Sono tante le iniziative legate a questa celebrazione, ma anche al mese mariano. E riguardano tutto il territrio salernitano.
Oggi, tra tradizioni e fede, ne abbiamo parlato con Lucia Giannattasio, la cuoca contadina
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festa della mamma
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