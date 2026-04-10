Festa della Polizia a Salerno. Il Questore Conticchio: “I cittadini sono sempre più attivi nel fare segnalazioni”

10/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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La Polizia di Stato celebra a Salerno il 174° anniversario della sua fondazione.

La cerimonia ufficiale si è svolta in Piazza della Libertà con il solenne schieramento dei reparti della Polizia e l’esposizione di mezzi storici e moderni.

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I reati contro il patrimonio, furti e rapine restano la spada di Damocle per tutti i cittadini. 

“Abbiamo registrato effettivamente un aumento di queste fattispecie di reato – ha detto il Questore Conticchio – ma contemporaneamente registriamo anche una maggiore attenzione da parte dei cittadini che sempre di più, fanno le loro segnalazioni al 112” 

Il Questore, che al termine della cerimonia ha incontrato i familiari di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso nel suo negozio, al microfono di Alessandro Mazzaro, ha anche sottolineato l’importanza del ruolo della famiglia nel reprimere e fare prevenzione per i reati legati alle cosiddette baby gang.

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festa della polizia
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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