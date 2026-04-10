Festa della Polizia a Salerno. Il Questore Conticchio: “I cittadini sono sempre più attivi nel fare segnalazioni”

La Polizia di Stato celebra a Salerno il 174° anniversario della sua fondazione.
La cerimonia ufficiale si è svolta in Piazza della Libertà con il solenne schieramento dei reparti della Polizia e l’esposizione di mezzi storici e moderni.
I reati contro il patrimonio, furti e rapine restano la spada di Damocle per tutti i cittadini.
“Abbiamo registrato effettivamente un aumento di queste fattispecie di reato – ha detto il Questore Conticchio – ma contemporaneamente registriamo anche una maggiore attenzione da parte dei cittadini che sempre di più, fanno le loro segnalazioni al 112”
Il Questore, che al termine della cerimonia ha incontrato i familiari di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso nel suo negozio, al microfono di Alessandro Mazzaro, ha anche sottolineato l’importanza del ruolo della famiglia nel reprimere e fare prevenzione per i reati legati alle cosiddette baby gang.
Ascolta
festa della polizia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.