Festa della Collina ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana dal 16 al 19 Agosto

Dal 16 al 19 agosto 2025, Arenabianca di Montesano sulla Marcellana e Piazza Mario D’Acunti si vestiranno a festa per ospitare la 23ª edizione della “Festa della Collina”, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del Vallo di Diano.
Anche quest’anno la manifestazione offrirà un mix irresistibile di gastronomia tradizionale, spettacoli musicali dal vivo e intrattenimento per tutte le età, con un’attenzione speciale alla sostenibilità ambientale: l’evento è infatti Plastic Free, a conferma dell’impegno verso un futuro più pulito e consapevole.
Il cuore pulsante della festa sarà l’area gastronomica, dove si potranno gustare piatti tipici preparati secondo antiche ricette e con ingredienti genuini:
Cavatelli con fagioli cannellini
Fusilli al ragù
Lumache in umido
Pecora alla pastorale
Scamorza arrostita
Salsicce e arrosti
Bruschette, patatine fritte
Dolci paesani e zeppole
Il tutto accompagnato da ottimo vino locale e bibite fresche
Ogni sera, dalle 21:00, spazio a spettacoli dal vivo per tutti i gusti:
16 agosto → Pino Pinto Band
17 agosto → Dee-Jay Service
18 agosto → Lacava Agostino Band
19 agosto → Gran finale con La Banda della Posta di Vinicio Capossela
Divertimento per i più piccoli:
16 agosto: spettacolo di magia con Mago Benny
17 e 19 agosto: animazione con mascotte, truccabimbi e palloncini
modellabili
18 agosto: spettacolo di burattini con Pulcinella e Arlecchino
Tutte le sere saranno presenti giostre e gonfiabili.
Arenabianca è raggiungibile dall’uscita autostradale di Sala Consilina, seguendo le indicazioni per Montesano Scalo – Arenabianca. Una segnaletica dedicata guiderà i visitatori fino alla festa.
