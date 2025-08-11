Festa della Collina ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana dal 16 al 19 Agosto

11/08/2025 Cultura Nessun commento

Dal 16 al 19 agosto 2025, Arenabianca di Montesano sulla Marcellana e Piazza Mario D’Acunti si vestiranno a festa per ospitare la 23ª edizione della “Festa della Collina”, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del Vallo di Diano.

Anche quest’anno la manifestazione offrirà un mix irresistibile di gastronomia tradizionale, spettacoli musicali dal vivo e intrattenimento per tutte le età, con un’attenzione speciale alla sostenibilità ambientale: l’evento è infatti Plastic Free, a conferma dell’impegno verso un futuro più pulito e consapevole.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)

Il cuore pulsante della festa sarà l’area gastronomica, dove si potranno gustare piatti tipici preparati secondo antiche ricette e con ingredienti genuini:

Cavatelli con fagioli cannellini

Fusilli al ragù

Lumache in umido

Pecora alla pastorale

Scamorza arrostita

Salsicce e arrosti

Bruschette, patatine fritte

Dolci paesani e zeppole

Il tutto accompagnato da ottimo vino locale e bibite fresche

 

Ogni sera, dalle 21:00, spazio a spettacoli dal vivo per tutti i gusti:

16 agosto → Pino Pinto Band

17 agosto → Dee-Jay Service

18 agosto → Lacava Agostino Band

19 agosto → Gran finale con La Banda della Posta di Vinicio Capossela

 

Divertimento per i più piccoli:

16 agosto: spettacolo di magia con Mago Benny

17 e 19 agosto: animazione con mascotte, truccabimbi e palloncini

modellabili

18 agosto: spettacolo di burattini con Pulcinella e Arlecchino

Tutte le sere saranno presenti giostre e gonfiabili.

 

Arenabianca è raggiungibile dall’uscita autostradale di Sala Consilina, seguendo le indicazioni per Montesano Scalo – Arenabianca. Una segnaletica dedicata guiderà i visitatori fino alla festa.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Notizie correlate

Lascia un Commento