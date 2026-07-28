Festa del Viccio a Castel San Lorenzo, la tradizionale ciambella al centro dell’evento al Mulino del Principe. I dettagli dal sindaco Giuseppe Scorza

Appuntamento da giovedì 30 Luglio a sabato 1° Agosto, al Mulino del Principe nel Comune di Castel San Lorenzo, con la decima edizione della “Festa del Viccio” organizzata dal Forum dei giovani Castel San Lorenzo con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
Tutte le sere degustazione del rinomato viccio e musica dal vivo. Sabato e domenica aperti anche a pranzo.
Il viccio è la tipica ciambella di pane che veniva preparata per verificare la giusta temperatura del forno prima di infornare il pane.
Giovedì 30 luglio, dalle 18.30 alle 20.30, inoltre, al Mulino del Principe, si terrà l’esclusiva esperienza di Creative Shooting, evento fotografico speciale lungo il fiume Calore, nell’ambito del progetto “Mulino del principe del comune di Castel San Lorenzo” finanziato dal Ministero della Cultura e realizzato da My Fair – Italia Emotional Way. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco Giuseppe Scorza.
Ascolta
Giuseppe Scorza su festa del viccio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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