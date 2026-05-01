Festa del lavoro, l’impegno della Regione Campania sul tema della sicurezza

La sicurezza nei luoghi di lavoro torna al centro dell’azione della Regione Campania, che annuncia un rafforzamento significativo delle attività di prevenzione, vigilanza e tutela sanitaria.
“Ogni morte sul lavoro rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità”, sottolineano il presidente Roberto Fico e l’assessora al Lavoro Angelica Saggese, ribadendo la volontà di un impegno più incisivo e coordinato.
Alla Direzione Tutela della Salute è stato affidato il compito di avviare un piano straordinario, con l’intensificazione dei controlli nei settori più esposti ai rischi, come edilizia, logistica, trasporti e filiere dei subappalti. Le attività saranno svolte in raccordo con le Aziende sanitarie locali, con particolare attenzione ai cantieri e agli appalti ad alta intensità di manodopera.
Entro quindici giorni sarà inoltre convocato il Comitato regionale di coordinamento per definire un programma condiviso e rafforzare la collaborazione con Ispettorato del Lavoro, Inail, Vigili del Fuoco e Prefetture. Previsto anche un potenziamento del monitoraggio su infortuni gravi, malattie professionali ed esposizione ad agenti cancerogeni.
Tra le misure, la Regione punta anche a premiare le imprese virtuose: nei bandi pubblici saranno introdotti criteri favorevoli per le aziende che garantiscono elevati standard di sicurezza e retribuzioni superiori ai 9 euro l’ora, contribuendo al contrasto del lavoro povero e alla promozione di occupazione dignitosa.
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