Festa dei nonni, il loro ruolo nelle famiglie e nella società nella riflessione con Biagio Ciccone (UILP Campania)

02/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Si celebra oggi la Festa dei nonni, una ricorrenza che è nata negli Stati Uniti nel 1978 e che in Italia è stata introdotta con una legge dello stato dal 2005.

La Festa dei nonni serve a celebrare “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Il Censis stima che oltre il 40% dei nonni italiani si occupi regolarmente dei nipoti, generando un risparmio annuo di circa 8 miliardi di euro per le famiglie. Un impegno quotidiano, tanto da rappresentare in molti casi il vero “welfare familiare” del Paese. In Italia gli over 65 sono quasi 15 milioni, il 25% della popolazione complessiva.

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Sul ruolo dei nonni e degli anziani abbiamo fatto una riflessione con il segretario generale dei pensionati della Uil Campania, Biagio Ciccone. 

Ascolta
Biagio Ciccone su festa dei nonni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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