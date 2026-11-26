Una Ferrari F8 Spider del valore di circa 280mila euro è stata sequestrata a Salerno dalla Guardia di Finanza.
L’auto, immatricolata in Svizzera, è stata individuata in un’officina autorizzata dove la supercar era stata portata per alcuni controlli di routine. Dagli accertamenti è emerso che circolava in Italia oltre il limite massimo di otto giorni previsto dal regime doganale di «ammissione temporanea» per le auto immatricolate fuori dall’Unione Europea. Una violazione che ha comportato una evasione dei diritti di confine e delle imposte, quantificati in circa 95mila euro. Inoltre sulla vettura pendeva una segnalazione delle autorità tedesche per appropriazione indebita.
L’attuale proprietario, un cittadino italiano residente in Svizzera, è stato segnalato alla Procura poiché non avrebbe corrisposto i canoni di leasing. Il conducente, invece, è stato denunciato.
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