Ferrari e Lamborghini sfilano in Costiera Amalfitana, il raduno della Federazione Italiana Supercar. I dettagli con Luigi Iossa

La potenza e il fascino delle Supercar e la bellezza naturalistica e paesaggistica della Costiera Amalfitana. E’ il connubio che si realizzerà domenica 22 marzo 2026.
La Federazione Italiana Supercar, con il patrocinio del Comune di Maiori, ha organizzato uno spettacolare ed esclusivo raduno che vedrà la partecipazione di decine auto Ferrari e Lamborghini che sfileranno lungo un itinerario di 20 km. Un evento che promette emozioni forti tra motori, lusso e panorami mozzafiato.
Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 9.00 all’uscita autostradale di Vietri sul Mare, con sistemazione e briefing all’Hotel Lloyd’s Baia Hotel. Da qui inizierà l’itinerario da sogno 20 km con tappa a Maiori, alle 10.30, dove avverrà il raggruppamento di tutte le supercar al porto, con esposizione libera: cittadini e visitatori potranno osservare e fotografare le auto da sogno appartenenti ai circa 240 soci della Federazione Italiana Supercar.
Un’altra tappa è prevista a Minori intorno alle 11.30. Alle 12.45 è prevista la partenza per il pranzo alle 13.30 presso il Lloyd’s Baia Hotel, struttura di lusso a picco sul mare tra Vietri e Salerno.
Il pranzo sarà seguito da un brindisi di saluto a tutti i partecipanti, celebrando la passione comune per le Supercar e la bellezza della Costiera Amalfitana.
Per parlare di questo imperdibile ed esclusivo evento abbiamo intervistato Luigi Iossa, presidente della Federazione Italiana Supercar.
Ascolta
Luigi Iossa su raduno supercar
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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