“Ferragosto sicuro”, controlli a tappeto dei carabinieri nel Cilento

Un piano straordinario di controlli è stato messo in campo dai carabinieri nel Cilento durante il ponte di Ferragosto. L’operazione, disposta dal Comando provinciale di Salerno e coordinata con la Prefettura nell’ambito del “piano straordinario di prevenzione estate 2025”, ha visto impegnati 80 militari e 40 pattuglie nei 29 comuni di competenza del Reparto territoriale di Vallo della Lucania.
L’attenzione si è concentrata sia sulla sicurezza stradale, con posti di blocco lungo le principali arterie verso le località turistiche, sia sulla prevenzione di reati contro il patrimonio e la persona. Sono stati controllati 90 veicoli e identificate 135 persone. Le verifiche hanno portato all’elevazione di 17 sanzioni al Codice della strada, tra cui multe per mancato uso delle cinture di sicurezza, e al sequestro o fermo amministrativo di 3 auto prive di assicurazione obbligatoria.
Nel corso dell’attività i militari hanno inoltre denunciato 4 persone per furto e segnalato altre 4 alla Prefettura di Salerno come assuntori di stupefacenti, trovati in possesso di hashish e cocaina. Il dispositivo straordinario, voluto dal colonnello Filippo Melchiore, comandante provinciale dei carabinieri, si è sviluppato in più giorni e in diverse fasce orarie con pattugliamenti nelle località di Pollica, Ascea Marina, Acquavella e Pisciotta.
