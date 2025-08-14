Ferragosto a Montano Antilia, il sindaco Trivelli offre il caffè a turisti e non residenti

14/08/2025 Attualità Nessun commento

Singolare iniziativa del comune di Montano Antilia.

Il sindaco Luciano Trivelli, per la giornata di Ferragosto, domani, offrirà il caffè, in tutti i bar di Montano, Abatemarco e Massicelle, a turisti e non residenti che in questo momento affollano il borgo.

“Un piccolo gesto affettuoso, un benvenuto, un momento di cordiale e sentita riconoscenza” così il sindaco intervenuto in diretta con Ersilia Gillio 

caffè sospeso ferragosto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

