Ferragosto a Montano Antilia, il sindaco Trivelli offre il caffè a turisti e non residenti

Singolare iniziativa del comune di Montano Antilia.
Il sindaco Luciano Trivelli, per la giornata di Ferragosto, domani, offrirà il caffè, in tutti i bar di Montano, Abatemarco e Massicelle, a turisti e non residenti che in questo momento affollano il borgo.
“Un piccolo gesto affettuoso, un benvenuto, un momento di cordiale e sentita riconoscenza” così il sindaco intervenuto in diretta con Ersilia Gillio
