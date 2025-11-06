Fermo pesca fino al 30 novembre, gravi difficoltà per il settore. La preoccupazione nelle parole di Maurizio Giordano

Il settore della pesca è in difficoltà a causa della proroga fino al 30 novembre del fermo biologico della pesca disposto dal Ministero dell’Agricoltura. La misura, contenuta in un recente decreto ministeriale, prolunga l’interruzione obbligatoria delle attività di pesca, provocando forti proteste tra gli operatori del settore, già alle prese con difficoltà economiche crescenti. Il provvedimento è il risultato di una lunga trattativa con la Commissione europea. Nelle scorse settimane, Bruxelles aveva di fatto imposto la chiusura immediata della pesca a strascico nel Tirreno fino a fine anno.

I pescatori chiedono a Regione e Governo misure integrative di sostegno per le imprese della pesca, costrette a un ulteriore mese di fermo obbligatorio. La richiesta riguarda anche le organizzazioni di produttori e le imprese della filiera, che subiranno importanti ripercussioni economiche.

Questa mattina, ne abbiamo parlato con Maurizio Giordano, responsabile pesca di Confcooperative Salerno.
Ascolta
Maurizio Giodano su fermo pesca
