Fermo a Salerno il cantiere per il ripascimento del litorale, il punto con Tommaso Siani (La Città di Salerno)

E’ fermo il cantiere per i lavori di ripascimento della spiaggia del secondo ambito, dalla foce dell’Irno al Polo Nautico di Salerno. Un importante progetto di tutela della costa dall’erosione e di ripristino delle spiagge.
Tanto rumore per nulla, come scrive oggi il quotidiano La Città in riferimento al fatto che quella porzione di spiaggia fu liberata e interdetta ai bagnanti prima della fine dell’estate per aprire il cantiere. In effetti il cantiere è partito, ma ora non si vedono mezzi in uscita e in entrata dal cantiere, dove non ci sono operai. L’unica attività che è stata messa in campo finora ha riguardato proprio il ripristino dell’area di cantiere con la rete di protezione e i cartelli che segnalano i lavori che, però, non sono ancora in corso.
Per saperne di più, questa mattina, è intervenuto in diretta Tommaso Siani, direttore del quotidiano La città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su cantiere ripascimento fermo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
