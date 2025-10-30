Fermo a Salerno il cantiere per il ripascimento del litorale, il punto con Tommaso Siani (La Città di Salerno)

30/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ fermo il cantiere per i lavori di ripascimento della spiaggia del secondo ambito, dalla foce dell’Irno al Polo Nautico di Salerno. Un importante progetto di tutela della costa dall’erosione e di ripristino delle spiagge.

Tanto rumore per nulla, come scrive oggi il quotidiano La Città in riferimento al fatto che quella porzione di spiaggia fu liberata e interdetta ai bagnanti prima della fine dell’estate per aprire il cantiere.  In effetti il cantiere è partito, ma ora non si vedono mezzi in uscita e in entrata dal cantiere, dove non ci sono operai. L’unica attività che è stata messa in campo finora ha riguardato proprio il ripristino dell’area di cantiere con la rete di protezione e i cartelli che segnalano i lavori che, però, non sono ancora in corso.

Per saperne di più, questa mattina, è intervenuto in diretta Tommaso Siani, direttore del quotidiano La città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su cantiere ripascimento fermo
