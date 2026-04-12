Ferito con un colpo d’arma da fuoco a Sarno, ragazzo in ospedale

Indagini dei carabinieri in corso, a Sarno, nella frazione Lavorate, dove, ieri sera, un giovane pregiudicato del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per spaccio di droga, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al braccio, tra via Vecchia Lavorate e via Fiano, in località San Marino.
Ad esplodere almeno cinque colpi, uno dei quali andato a segno, sarebbero state alcune persone a bordo di un’auto in movimento.
Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
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