Ferito con un colpo d’arma da fuoco a Sarno, ragazzo in ospedale

12/04/2026 Cronaca Nessun commento
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Indagini dei carabinieri in corso, a Sarno, nella frazione Lavorate, dove, ieri sera, un giovane pregiudicato del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per spaccio di droga, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al braccio, tra via Vecchia Lavorate e via Fiano, in località San Marino.

Ad esplodere almeno cinque colpi, uno dei quali andato a segno, sarebbero state alcune persone a bordo di un’auto in movimento.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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