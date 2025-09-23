Fenomeno bullismo a Salerno. Il punto con Enrico Trotta del Comitato di Zona

Il problema del bullismo giovanile a Torrione, a Salerno, purtroppo è fortemente sottovalutato dalle Istituzioni locali.
La riflessione parte dal Comitato di Zona coordinato dal collega giornalista Enrico Trotta. Dall’Associazione di quartiere si alza forte la voce di protesta indirizzata per il momento ad alcuni consiglieri comunali, al Prefetto Esposito ed al Questore Conticchio. I giovani tredicenni e quattordicenni si sono spostati da Piazza Gloriosi/Santelmo a via Marino Freccia, Via Talarico, Via Posidonia (Piazzetta Farmacia Grimaldi) e tra le 2 e le 3 di notte fanno schiamazzi, scorazzano con motorini con le marmitte sfondate e compiono atti di vandalismo turbando il sonno e la tranquillità degli abitanti della zona. Nonostante le reiterate sollecitazioni all’Assessore ai servizi sociali ed alle forze dell’ordine, sembra ci sia un’impotenza di fondo a contenere, limitare e controllare il fenomeno allarmante. Come affrontare il problema? Ne abbiamo parlato con il coordinatore del Comitato di Zona, il collega giornalista Enrico Trotta.
Ascolta
Trotta su bullismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
