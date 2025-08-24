Femminicidio Tina Sgarbini, trasferito in carcere l’ex compagno Christian Persico

E’ stato rintracciato e arrestato ieri sera, poco dopo le 20, l’ex compagno di Assunta “Tina” Sgarbini, Christian Persico, 36 anni, principale indiziato dell’omicidio della 47enne trovata senza vita ieri mattina nella sua abitazione di Montecorvino Rovella, riversa sul pavimento nella propria abitazione, al primo piano, in località Votraci, in via Franchini.
L’uomo è stato fermato dai carabinieri che hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino. Era in località San Pietro, a Montecorvino Rovella, nei pressi di un ponte. Al momento dell’arresto non ha opposto resistenza.
Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata strangolata dal suo ex fidanzato al termine di un violento litigio.
Sarebbero stati trovati elementi significativi da parte del magistrato che ha disposto il fermo dell’uomo, rinchiuso nel carcere salernitano.
Tina e Christian sono stati legati sentimentalmente per circa dieci anni, fino alla rottura avvenuta alcuni mesi fa. Non è chiaro se i due si frequentassero ancora anche se “alcuni giorni fa – racconta un testimone – erano stati visti insieme in un bar del paese”. Nessuno parla di litigi ricorrenti tra i due.
Dopo il delitto, il 36enne avrebbe lasciato anche una lettera indirizzata alla famiglia in cui ha scritto di aver fatto una “cavolata”.
A fare scoprire il corpo della donna e ad allertare i carabinieri, sono stati proprio i familiari di Persico dopo aver letto la lettera e preoccupati dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con lui.
La donna aveva tre figli da una precedente relazione. Al momento della tragedia non erano presenti. Il padre di Tina, Antonio Sgarbini, al Tg1 ha detto: “Lei lo ha cacciato di casa perché non lavorava, si presentava a casa faceva tutti i comodi suoi”.
Anche i social dei due vengono scandagliati, per poter avere indicazioni sul possibile movente. Sul profilo Facebook della donna, nessuna foto con il compagno, tranne alcune immagini di cene e brindisi dove lei veniva taggata dall’uomo che ha pubblicato invece molti scatti di loro due insieme, abbracciati e felici. La stessa foto profilo di Persico e quella di copertina li ritrae come una coppia affiatata e serena.
Il cadavere è all’ospedale di Eboli per l’autopsia.
