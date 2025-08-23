Femminicidio Tina Sgarbini, rintracciato e arrestato l’ex compagno

E’ stato rintracciato e arrestato l’ex compagno di Tina Sgarbini, principale indiziato dell’omicidio della 47enne trovata senza vita questa mattina nella sua abitazione di Montecorvino Rovella, riversa sul pavimento nella propria abitazione, al primo piano, in località Votraci, in via Monsignor Franchini.
L’uomo, C.P., 36 anni, è stato fermato dai carabinieri che hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino. Era in località San Pietro, a Montecorvino Rovella, nei pressi di un ponte. Non ha opposto resistenza all’arresto.
Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata strangolata dal suo ex fidanzato al termine di un violento litigio. L’uomo avrebbe lasciato anche una lettera indirizzata a sua madre in cui ammetterebbe di avrebbe scritto di aver fatto una sciocchezza.
