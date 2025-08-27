Femminicidio Tina Sgarbini, i primi risultati dell’autopsia

Sarebbe stata strangolata Tina Sgarbini, la 47enne, madre di tre figli, uccisa sabato scorso nel suo appartamento a Montecorvino Rovella dall’ex compagno reo confesso, il 36enne Christian Persico.
Ieri pomeriggio, è stata eseguita l’autopsia.
Dai primi riscontri sono state rilevate ecchimosi sul collo che fanno pensare allo strangolamento. Sono stati prelevati anche campioni sotto le unghie, in cerca di tracce biologiche dell’assassino, ed effettuati esami tossicologici. Occorrerà del tempo per avere i risultati completi.
Intanto il sindaco di Montecorvino, Martino D’Onofrio, ha disposto il lutto cittadino per oggi, giorno dei funerali, che si terranno oggi alle 16, nella Chiesa madre dei Santi Pietro e Paolo.
