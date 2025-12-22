Femminicidio-suicidio a Cava de’ Tirreni, Anna uccisa con 8 coltellate dal compagno. La diretta con il Mattino di Salerno

22/12/2025 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Sarebbe stata colpita da 7 o 8 coltellate Anna Tagliaferri, la 40enne, imprenditrice di Cava de’ Tirreni, uccisa ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, dal compagno Diego Di Domenico, anch’egli 40enne, che, poi, si è suicidato lanciandosi dal tetto del palazzo di via Ragone. Sarà comunque l’autopsia a chiarire gli ulteriori aspetti.

Prima di uccidersi, l’uomo ha ferito anche la madre 75enne di Anna. La donna ferita è sotto osservazione all’ospedale di Cava de’ Tirreni in stato di shock: sarebbe stata ferita soltanto di striscio. A coordinare le indagini dei carabinieri  su questo feminicidio-suicidio è la Procura di Nocera Inferiore. Questa mattina ne abbiamo parlato con la collega Carmen Incisivo nel collegamento in diretta con il Mattino di Salerno.
Ascolta
Carmen Incisivo su femminicidio-suicidio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento