Femminicidio-suicidio a Cava de’ Tirreni, Anna uccisa con 8 coltellate dal compagno. La diretta con il Mattino di Salerno

Sarebbe stata colpita da 7 o 8 coltellate Anna Tagliaferri, la 40enne, imprenditrice di Cava de’ Tirreni, uccisa ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, dal compagno Diego Di Domenico, anch’egli 40enne, che, poi, si è suicidato lanciandosi dal tetto del palazzo di via Ragone. Sarà comunque l’autopsia a chiarire gli ulteriori aspetti.
Prima di uccidersi, l’uomo ha ferito anche la madre 75enne di Anna. La donna ferita è sotto osservazione all’ospedale di Cava de’ Tirreni in stato di shock: sarebbe stata ferita soltanto di striscio. A coordinare le indagini dei carabinieri su questo feminicidio-suicidio è la Procura di Nocera Inferiore. Questa mattina ne abbiamo parlato con la collega Carmen Incisivo nel collegamento in diretta con il Mattino di Salerno.
Carmen Incisivo su femminicidio-suicidio
