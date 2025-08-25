Femminicidio Sgarbini a Montecorvino Rovella, il suo ex compagno ha confessato

Ha confessato di aver ucciso la sua compagna Christian Persico, l’uomo di 36 anni accusato del femminicidio di Tina Sgarbini, 47 anni, trovata senza vita sabato mattina, all’interno del suo appartamento in uno stabile in via mons. Michelangelo Franchini a Montecorvino Rovella.
L’uomo, nel corso dell’interrogatorio reso nell’udienza di convalida, ha ammesso le sue responsabilità.
Il gip del Tribunale di Salerno ha convalidato il fermo del 36enne, al quale è stato contestato il reato di omicidio, e per lui ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
Per due ore Persico, che aveva anche lasciato una lettera d’addio ai genitori con l’intenzione di farla finita, ha risposto alle domande. L’avvocato Michele Gallo che difende il 37enne al termine ha dichiarato che Persico “è molto provato nonostante ha risposto per due ore all’interrogatorio”.
