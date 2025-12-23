Femminicidio a Cava de’ Tirreni, Di Domenico era in cura presso la Asl Salerno

Era in cura presso il Dipartimento di salute mentale della Asl di Salerno Diego Di Domenico, il 40enne che ieri pomeriggio ha ucciso la compagna, Anna Tagliaferri, 40 anni anche lei, a Cava de’ Tirreni con almeno 8 coltellate e poi si è suicidato lanciandosi dal tetto del palazzo di via Ragone.
Diversi anni fa, inoltre, anche il padre dell’omicida era morto suicida, lanciandosi da un balcone.
Dalle indagini, al momento non sono emerse né denunce da parte della donna né amici e conoscenti hanno riferito di episodi di violenza all’interno della coppia. Intanto migliorano le condizioni della mamma della vittima, di 75 anni, che aveva cercato di frapporsi alla furia omicida dell’uomo, rimanendo a sua volta ferita. La donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.
Le salme di Tagliaferri e di Di Domenico sono invece all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore. Anna Tagliaferri era molto conosciuta poiché gestiva a Cava de’ Tirreni una storica pasticceria insieme con i due fratelli.
A Cava de’ Tirreni sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno del funerale di Anna, mentre per il giorno della Vigilia di Natale sono state sospese le attività musicali e di spettacolo.
Il sindaco di Cava non ha ancora fatto visita alla madre di Anna rimasta ferita. Ha parlato però con uno dei fratelli della vittima e nessuno di loro si aspettava una tragedia del genere.
