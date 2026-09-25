In occasione dei 10 anni del Centro Antiviolenza Aretusa, del Consorzio Sociale Ambito Vallo di Diano Tanagro e Alburni S10, gestito dall’Associazione Differenza Donna APS, il 2 ottobre prossimo, presso la Sala “Pino Paladino” in Sala Consilina, alle ore 16.30 si terrà un importante convegno dal titolo: “Femminicidi: la responsabilità di prevenire. Il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne”.
L’evento, promosso dal Consorzio Sociale S10 e dall’Associazione Differenza Donna APS, rappresenterà un solenne momento di confronto sull’importanza del lavoro di rete svolto nell’accoglienza e nel supporto delle donne vittime di violenza maschile e permetterà di accendere i riflettori sugli importanti traguardi raggiunti dal Cav Aretusa nel corso di questi dieci anni di operatività sul territorio valdianese.
I saluti istituzionali sono afffidati al sindaco Domenico Cartolano, al sindaco Luigi Vertucci, all’assessora Josefhamari Biscotti, al presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia e alla presidente della Consulta delle amministratrici Vallo di Diano, Tanagro e Alburni Rossella Isoldi.
Al tavolo dei relatori, per fare il punto sulla funzionalità del supporto della cooperazione di rete, interverranno: la Presidente dell’Ass. Differenza Donna, Elisa Ercoli, il Direttore del Consorzio Sociale S10, Dott. Antonio Domenico Florio, la Referente per le Assistenti Sociali, Dott.ssa Mirella Carucci, l’Ill.mo Procuratore di Lagonegro, Dott. Giuseppe Cacciapuoti, l’Ill.mo Colonnello dei Carabinieri Provinciale di Salerno Andrea Corinaldesi, la Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina Veronica Pastore, la Responsabile del Centro Antiviolenza Aretusa, Dott.ssa Caterina Pafundi. Chiuderà i lavori l’Assessora Regionale Ambiente, Politiche Abitative e Pari Opportunità, Avv.ta Claudia Pecoraro.
L’evento sarà moderato dalla giornalisti Federica Pistone.
Nel corso della serata, oltre al convegno, i e le partecipanti avranno modo di entrare in contatto con le attività del Cav anche attraverso esperienze sensoriali, una mostra dedicata al tema e momenti artistici di pregiato valore che vedranno interesse le artiste del territorio valdianese.
Al termine dei lavori, seguirà un momento di convivialità e di festeggiamenti con buffet.
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