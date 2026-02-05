Federcepicostruzioni plaude al Piano Casa UE

Federcepicostruzioni esprime piena soddisfazione per il Piano Casa dell’Unione europea, che mobilita oltre 43 miliardi di euro e una piattaforma di investimento paneuropea dedicata a abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, alloggi per studenti e persone senza dimora.
«Si tratta di un passaggio strategico – sottolinea il presidente nazionale Antonio Lombardi – perché l’Europa sceglie finalmente di non restare ai margini della crisi abitativa, ma di assumere un ruolo di coordinamento e di impulso agli investimenti buoni, al servizio delle persone e non della speculazione».
Federcepicostruzioni auspica che le risorse del Piano Casa vengano indirizzate con particolare decisione verso le case per le giovani generazioni, a partire da giovani coppie e studenti, che il documento europeo indica espressamente tra i destinatari prioritari. «Senza un accesso stabile alla casa – evidenzia Lombardi – un’intera generazione rischia di vedere rinviati progetti di vita, lavoro e famiglia: i nuovi strumenti finanziari europei possono e devono tradursi in alloggi a prezzi equi per i giovani, in tutte le regioni del Paese, in particolar modo nel Mezzogiorno».
Altrettanto centrale, per Federcepicostruzioni, è l’attenzione alle abitazioni ecosostenibili, coerente con l’obiettivo europeo di alloggi “sostenibili e a prezzi accessibili”. «L’industria delle costruzioni è pronta a fare la propria parte – aggiunge Lombardi – puntando su materiali innovativi, tecniche a basso impatto ambientale e riqualificazione energetica profonda, in linea con le sfide della transizione verde e con gli standard europei più avanzati».
Federcepicostruzioni condivide in particolare l’impostazione del Piano Casa che non limita la risposta alla crisi a “costruire di più”, ma richiama con forza il recupero e alla ristrutturazione del patrimonio esistente. Il documento europeo stima infatti che circa il 20% del parco immobiliare sia oggi non abitato e invita gli Stati e le autorità locali a ristrutturare, riconvertire e rimettere in uso le case vuote. «È esattamente la direzione che sosteniamo da anni – dichiara Lombardi –: prima di consumare nuovo suolo, l’Italia deve mettere in sicurezza e in efficienza energetica l’enorme patrimonio edilizio esistente, con programmi strutturali di adeguamento sismico ed energetico che diano lavoro alle imprese, riducano la vulnerabilità dei territori e taglino le bollette delle famiglie».
Guardando al richiamo europeo a “costruire di più e in modo più intelligente”, Federcepicostruzioni valorizza anche il capitolo dedicato alla semplificazione normativa e al coordinamento tra Stati membri, trasferendo lavoratori qualificati e risorse dove servono, riducendo burocrazia e favorendo soluzioni innovative di costruzione e ristrutturazione. «Chiediamo al Governo e alle Regioni – afferma Lombardi – di agganciare subito questa opportunità, allineando le regole nazionali alla strategia europea per l’edilizia abitativa, semplificando procedure e rendendo più rapida la messa a terra dei fondi per la rigenerazione urbana».
Federcepicostruzioni guarda con interesse anche alla futura Alleanza europea per l’edilizia abitativa e al Vertice europeo sugli alloggi annunciati nel Piano, strumenti pensati per dare continuità politica e tecnica agli interventi. «Il messaggio che condividiamo – conclude Lombardi – è chiaro: la crisi abitativa non è un destino, ma il risultato di scelte che possono essere cambiate. Come mondo delle costruzioni siamo pronti a contribuire, affinché questo Piano dia davvero speranza ai giovani, sostegno alle famiglie che lavorano e una casa dignitosa a tutti».
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.