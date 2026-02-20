Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in un appartamento a Salerno. Arrestato

Operazione della Polizia a Salerno che ha arrestato e posto ai domiciliari un uomo, ritenuto al vertice di una rete di persone indagate per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ma anche per spaccio di cocaina e crack.
I reati venivano consumati all’interno di un appartamento nel centro storico di Salerno gestito dall’uomo che si occupava anche delle regole, delle turnazioni e delle tariffe, compreso l’orario di ricezione dei clienti.
E’ stato documentato anche l’uso di piattaforme on line per pubblicizzare l’attività di prostituzione. Il pagamento delle prestazioni avveniva attraverso sistemi tracciabili, tra cui ricariche Postepay.
