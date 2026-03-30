Fare rete per lo sviluppo delle aree interne: incontro a Paestum. Il contributo della Banca Monte Pruno

La Banca Monte Pruno ha preso parte all’iniziativa “Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne”, promossa dalla Fondazione Super Sud e svoltasi presso il NEXT – Ex Tabacchificio di Paestum.
Un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, università e territori, dedicato alle prospettive di crescita delle aree interne nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).
Nel corso dell’apertura istituzionale è intervenuto anche il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra attori locali per costruire modelli di sviluppo sostenibili e duraturi e ha confermato l’impegno della Banca verso iniziative in grado di generare ricchezza per i territori dell’entroterra, proprio dove l’istituto di credito cooperativo è nato.
«Fare rete è oggi una condizione imprescindibile per affrontare le sfide delle aree interne. Come Banca del territorio, siamo chiamati a sostenere non solo l’economia locale, ma anche a promuovere connessioni, opportunità e progettualità condivise, in grado di valorizzare le risorse e le identità delle nostre comunità, le quali hanno bisogno di sostegno e attenzioni per continuare a lottare contro le quotidiane difficoltà che vivono», ha dichiarato il Direttore Generale Cono Federico.
Durante questo momento iniziale, inoltre,sono intervenuti: Giovanni D’Avenia – Presidente Fondazione Super Sud, Gaetano Paolino – Sindaco di Capaccio Paestum, Corrado Matera – Consigliere Regionale Campania, Elio Guadagno – Consigliere provinciale Transizione Digitale
Promozione delle Aree Interne e del Territorio, Sindaco di Ottati, Emmanuel Ruggiero – Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Provincia di Salerno, Giancarlo Manzi – Direttore Generale BCC Capaccio Paestum e Serino, Raffaele Sibilio Professore di Sociologia – Università degli Studi di Napoli Federico II,
Vincenzo Maraio – Assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Transizione Digitale Regione Campania.
La partecipazione all’iniziativa conferma l’impegno della Banca Monte Pruno nel contribuire attivamente ai processi di crescita e innovazione dei territori, con particolare attenzione alle aree interne, sostenendo percorsi di sviluppo che mettano al centro le persone, le imprese e le comunità.
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