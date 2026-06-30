Famiglia originaria di Camerota tra le vittime del sisma in Venezuela

Si aggrava il bilancio delle vittime di origini italiane provocate dal terremoto in Venezuela. Sono state trovate senza vita cinque persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota.
Si tratta della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva a La Guàira, la zona più colpita dal sisma.
Ieri pomeriggio sono stati individuati tra le macerie dell’edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, anche i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22, moglie e figlia di Enzo Cuomo, il 63enne originario di Laviano la cui salma è stata recuperata ieri mattina. Cordoglio è stato espresso dal comune di Laviano.
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