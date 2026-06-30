Famiglia originaria di Camerota tra le vittime del sisma in Venezuela

30/06/2026 Cronaca Nessun commento
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Si aggrava il bilancio delle vittime di origini italiane provocate dal terremoto in Venezuela. Sono state trovate senza vita cinque persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota.

Si tratta della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva a La Guàira, la zona più colpita dal sisma.

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Ieri pomeriggio sono stati individuati tra le macerie dell’edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, anche i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22, moglie e figlia di Enzo Cuomo, il 63enne originario di Laviano la cui salma è stata recuperata ieri mattina. Cordoglio è stato espresso dal comune di Laviano.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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