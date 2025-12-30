Falsi carabinieri tentano di truffare un’anziana a Salerno. L’intervento del Questore

Nella giornata di ieri, a Salerno, si è registrata una tentata truffa ad anziani. Fantomatici carabinieri hanno contattato al telefono una signora, annunciando che da lì a poco si sarebbero presentati presso la sua abitazione per condurla in caserma.
La signora, fortunatamente, ha avvertito il nipote che, a sua volta, ha allertato il 112.
Gli addetti alla Sala operativa hanno così potuto contattare l’anziana per rassicurala mentre i poliziotti della Squadra Mobile hanno raggiunto l’abitazione della donna rimanendo con lei in attesa dei truffatori che, tuttavia, non si sono presentati. Il Questore di Salerno invita a diffidare da anomale richieste telefoniche e ricorda che “i rappresentanti delle forze dell’ordine e di altre autorità istituzionali non contattano mai telefonicamente i cittadini per annunciare l’arrivo di proprio personale presso le abitazioni private”.
