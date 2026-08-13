False telefonate a nome del CUP, l’ASL Salerno mette in guardia i cittadini

L’ASL Salerno lancia un appello ai cittadini dopo le segnalazioni di telefonate fraudolente effettuate da numeri non riconducibili all’Azienda sanitaria.
I truffatori si presentano come operatori del Centro Unico di Prenotazione (CUP) e, in alcuni casi, invitano gli utenti a richiamare numerazioni che possono comportare addebiti anomali e il rapido esaurimento del credito telefonico. L’Azienda invita a non richiamare numeri sospetti, a non fornire dati personali, bancari o codici di accesso e a verificare sempre i contatti attraverso i canali ufficiali. L’ASL ricorda che l’unico numero del Call Center CUP è lo 089 2875028 e raccomanda di affidarsi esclusivamente ai recapiti istituzionali.
L’invito è anche a condividere l’avviso, soprattutto per tutelare le persone anziane e più vulnerabili dal rischio di truffe telefoniche.
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