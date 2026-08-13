False telefonate a nome del CUP, l’ASL Salerno mette in guardia i cittadini

13/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

L’ASL Salerno lancia un appello ai cittadini dopo le segnalazioni di telefonate fraudolente effettuate da numeri non riconducibili all’Azienda sanitaria.

I truffatori si presentano come operatori del Centro Unico di Prenotazione (CUP) e, in alcuni casi, invitano gli utenti a richiamare numerazioni che possono comportare addebiti anomali e il rapido esaurimento del credito telefonico. L’Azienda invita a non richiamare numeri sospetti, a non fornire dati personali, bancari o codici di accesso e a verificare sempre i contatti attraverso i canali ufficiali. L’ASL ricorda che l’unico numero del Call Center CUP è lo 089 2875028 e raccomanda di affidarsi esclusivamente ai recapiti istituzionali.

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L’invito è anche a condividere l’avviso, soprattutto per tutelare le persone anziane e più vulnerabili dal rischio di truffe telefoniche.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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