Fallimento Yele, 30 ex dipendenti attendono dal 2018 i salari arretrati. La testimonianza di Maria Maiuri

Mentre è in corso il processo a carico di 17 imputati per il fallimento della Yele, società partecipata, che per anni ha gestito la raccolta rifiuti in 49 comuni del Cilento, ci sono 30 ex dipendenti che da anni attendono il pagamento di somme arretrate. La società è stata dichiarata nel 2018. Il processo è scaturito dall’inchiesta Piazza Pulita della Procura di Vallo della Lucania che portò alla scoperta di un buco nei bilanci della società, secondo gli inquirenti, di circa 30 milioni di euro.
In attesa della fine del processo cerchiamo di fare il punto sulla situazione degli ex dipendenti che oltre ad aver perso il lavoro, non hanno ancora ricevuto i salari arretrati. Con noi ospite in diretta l’ex dipendente Maria Maiuri.
Maria Maiuri ex dipendente Yele
