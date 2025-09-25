ExpoSele, Santimone (Comitato di Scopo): “Rilanciamo un evento storico con un format moderno”

25/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

“Ci ha mosso un sentimento e un intento comune: rilanciare l’iniziativa, darle un taglio moderno in linea con le caratteristiche del territorio”.

Lo ha detto Donato Santimone, presidente del Comitato ExpoSele, questa mattina, all’inaugurazione della fiera agroalimentare che si tiene fino a sabato al Palasele di Eboli, fino alle 18.00. L’evento, con ingresso gratuito, si propone come vetrina delle eccellenze della Piana del Sele e del Sud Italia e come occasione di incontro tra imprese, istituzioni e mercati esteri.

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

Presenti più di 80 espositori. Tra i partner, anche il GAL Colline Salernitane. 

Le parole di Donato Santimone.

Ascolta
santimonea exposele
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

Notizie correlate

Lascia un Commento