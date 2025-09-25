ExpoSele, Santimone (Comitato di Scopo): “Rilanciamo un evento storico con un format moderno”

“Ci ha mosso un sentimento e un intento comune: rilanciare l’iniziativa, darle un taglio moderno in linea con le caratteristiche del territorio”.
Lo ha detto Donato Santimone, presidente del Comitato ExpoSele, questa mattina, all’inaugurazione della fiera agroalimentare che si tiene fino a sabato al Palasele di Eboli, fino alle 18.00. L’evento, con ingresso gratuito, si propone come vetrina delle eccellenze della Piana del Sele e del Sud Italia e come occasione di incontro tra imprese, istituzioni e mercati esteri.
Presenti più di 80 espositori. Tra i partner, anche il GAL Colline Salernitane.
Le parole di Donato Santimone.
