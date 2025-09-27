Exposele, con Eligio Troisi del Gal Colline Salernitane abbiamo parlato del cibo che cura

27/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Ad Exposele, la fiera agroalimentare in programma ancora oggi al Palasele di Eboli, partecipata attivamente il GAL COLLINE SALERNITANE.

Questa mattina ha organizzato l’incontro sul tema “Alimentazione mediterranea e stili di vita – il Cibo che Cura” nell’ambito del progetto di Cooperazione Transnazionale CREA MED: Dieta Mediterranea e resilienza rurale in una economia globalizzata.

Per parlarne è intervenuto in diretta, con Alessandro Mazzaro, il direttore del Gal e responsabile dei progetti di Cooperazione, Eligio Troisi.
