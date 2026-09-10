Export pomodoro in crescita verso USA. Il commento del direttore Anicav De Angelis e il punto sulla campagna di trasformazione

Le esportazioni italiane di conserve di pomodoro verso gli Stati Uniti nei primi sette mesi di quest’anno sono aumentate dell’11,4% in valore e dell’1,8% in volume rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono i dati delle proiezioni Istat fornite dall’Anicav, l’Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali. Le percentuali equivalgono a oltre 132 milioni di euro in valore e oltre 105mila tonnellate in volume. Se il trend in crescita continuerà fino alla fine del 2026, si stima che gli Usa importeranno conserve di pomodoro per un valore che sfiorerà i 227 milioni di euro e quasi 183mila tonnellate in volume, superano così i livelli record raggiunti nel 2024.
“I dati confermano che i consumatori americani continuano a scegliere i nostri prodotti perché riconoscono e apprezzano ciò che rende unico il Made in Italy: la qualità delle materie prime, l’eccellenza del gusto, la tradizione produttiva e quel saper fare che è il risultato di competenze, territorio e innovazione”, ha commentato Giovanni De Angelis, direttore di Anicav, che questa mattina e stato nostro ospite e con lui abbiamo fatto anche il punto sulla campagna di trasformazione del pomodoro 2026.
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Giovanni De Anagelis su export pomodoro e campagna 2026
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