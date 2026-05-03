Evirato dalla convivente ad Angri, l’uomo voleva ospitare in casa anche la prima moglie

Emergono nuovi dettagli sul grave fatto di cronaca avvenuto venerdì ad Angri, quando una donna di 35 anni ha evirato il convivente 41enne, entrambi del Bangladesh.
Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, tra i due sarebbero sorte delle tensioni dopo il recente trasloco nella nuova casa. La coppia in precedenza viveva a Sant’Antonio Abate e, solo da qualche giorno, si era trasferita ad Angri in un’abitazione più grande. Una scelta che sarebbe stata imposta dal 41enne per poter ospitare, nella stessa casa, anche la prima moglie. Circostanza che avrebbe spinto l’attuale convivente a narcotizzare l’uomo per poi evirarlo durante la notte.
L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Nocera Inferiore dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Per la 35enne è scattato l’arresto per tentato omicidio ed è ora rinchiusa in carcere.
La vicenda richiama il caso del 1993, quando Lorena Bobbitt evirò il marito John Wayne con un coltello da cucina mentre dormiva.
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