Euro 2032, Salerno si candida ufficialmente come sede dei Campionati Europei. Le parole di De Luca

29/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Salerno si candida ad essere una delle sedi italiane di Uefa Euro 2032.

La candidatura è stata presentata dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa sull’impiantistica sportiva, nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città. 

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Entro il mese di luglio, il comune deve presentare all’UEFA un dossier completo, anche degli elementi relativi all’accoglienza degli atleti ma anche dei tifosi. 

“Salerno è più avanti nella realizzazione dell’impiantistica sportiva”, ha detto De Luca al microfono di Alessandro Mazzaro 

Ascolta
euro 2032
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento