Euro 2032, Salerno si candida ufficialmente come sede dei Campionati Europei. Le parole di De Luca

Salerno si candida ad essere una delle sedi italiane di Uefa Euro 2032.
La candidatura è stata presentata dal sindaco di Salerno Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa sull’impiantistica sportiva, nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città.
Entro il mese di luglio, il comune deve presentare all’UEFA un dossier completo, anche degli elementi relativi all’accoglienza degli atleti ma anche dei tifosi.
“Salerno è più avanti nella realizzazione dell’impiantistica sportiva”, ha detto De Luca al microfono di Alessandro Mazzaro
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euro 2032
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