Euro 2032, finanziato il piano del Comune di Salerno per presentare la candidatura a Figc e Uefa. Il punto con La Città

La Regione Campania ha finanziato con 100 mila il piano da presentare a Figc e Uefa per candidare lo stadio Arechi di Salerno ad Euro 2032. Sarà una società di Roma ad occuparsi della redazione del corposo documento.
Nei giorni scorsi il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha ribadito che la scelta dovrà basarsi sulla preparazione e sulla capacità organizzativa delle città candidate. De Luca ha ricordato che Salerno è in una competizione positiva con altre realtà d’Italia e del Sud, come Palermo e Bari.
Questa mattina, siamo tornati sulla candidatura dell’Arechi agli europei di calcio, nella diretta con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
Ascolta
Domenico Gramazio su candidatura Arechi a Euro2032
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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