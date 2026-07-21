Euro 2032, finanziato il piano del Comune di Salerno per presentare la candidatura a Figc e Uefa. Il punto con La Città

21/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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La Regione Campania ha finanziato con 100 mila il piano da presentare a Figc e Uefa per candidare lo stadio Arechi di Salerno ad Euro 2032. Sarà una società di Roma ad occuparsi della redazione del corposo documento. 

Nei giorni scorsi il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha ribadito che la scelta dovrà basarsi sulla preparazione e sulla capacità organizzativa delle città candidate.  De Luca ha ricordato che Salerno è in una competizione positiva con altre realtà d’Italia e del Sud, come Palermo e Bari.

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Questa mattina, siamo tornati sulla candidatura dell’Arechi agli europei di calcio, nella diretta con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Domenico Gramazio.

Ascolta
Domenico Gramazio su candidatura Arechi a Euro2032
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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