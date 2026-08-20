Estorsione e incendio con metodo mafioso, eseguiti tre fermi nella Piana del Sele

Un decreto di fermo è stato eseguito nei confronti di tre uomini di 35, 40 e 48 anni della Piana del Sele gravemente indiziati, a vario titolo, di estorsione consumata, tentata estorsione e incendio, reati contestati in concorso e con l’aggravante del metodo mafioso.
L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Battipaglia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno.
Le indagini sono partite dalle intimidazioni avviate a gennaio ai danni di un 52enne residente ad Eboli, sottoposto più volte a pressioni per costringerlo a spacciare sostanze stupefacenti per conto del gruppo criminale. A fronte del rifiuto dell’uomo, gli indagati gli hanno imposto il pagamento di una quota fissa di 500 euro a settimana o, in alternativa, di una somma a titolo di “pizzo”. La vittima ha versato 450 euro in tre tranche, prima di interrompere, a giugno, ogni forma di pagamento.
A quel punto, il promotore dell’associazione criminale per il traffico di droga, nella mattina del 4 agosto, in via Carmine Turco a Battipaglia, avrebbe commissionato un incendio che ha distrutto tre auto parcheggiate nel piazzale di un condominio appartenenti al 52enne e ad un suo familiare.
Il mandante, pur trovandosi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in provincia di Campobasso, continuava ad inviare minacce attraverso profili social fittizi. Ad eseguire le sue direttive sono stati due complici. L’esecutore materiale, in cambio, avrebbe ricevuto, come compenso, 5 grammi di crack. Il 7 agosto, poi, un complice ha inviato alla vittima un messaggio minatorio.
Inoltre, in seguito ad un confronto fisico tra la vittima e l’esecutore materiale — la cui identità era stata rivelata dal suo stesso fratello —, il mandante ha inviato un messaggio vocale su WhatsApp al fratello dell’esecutore che ne aveva rivelato l’identità, minacciandolo di sparargli alle gambe e rivendicando il controllo criminale sul territorio di Battipaglia.
La Procura di Salerno ha disposto il fermo dei tre indagati a causa del concreto pericolo di fuga. Uno di loro avrebbe anche contatti con ambienti criminali in Spagna, potendo contare, inoltre, su una rete di coperture e sull’uso di canali di comunicazione schermati.
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