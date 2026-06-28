Estate, tempo di oleoliti. Ma cosa sono? Ne parliamo con Giovanna Voria

Tempo di oleoliti, ovvero preparati erboristici ottenuti macerando parti di piante officinali (fiori, foglie o radici) in un olio vegetale.
L’olio funge da solvente naturale ed estrae i principi attivi liposolubili della pianta , creando un olio arricchito che unisce l’emollienza dell’olio ai benefici curativi della pianta.
Come si usano e a cosa servono ? Ne abbiamo parlato con Giovanna Voria
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gli oleoliti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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