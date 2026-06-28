Estate, tempo di oleoliti. Ma cosa sono? Ne parliamo con Giovanna Voria

28/06/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Tempo di oleoliti, ovvero preparati erboristici ottenuti macerando parti di piante officinali (fiori, foglie o radici) in un olio vegetale.
L’olio funge da solvente naturale ed estrae i principi attivi liposolubili della pianta , creando un olio arricchito che unisce l’emollienza dell’olio ai benefici curativi della pianta.
Come si usano e a cosa servono ? Ne abbiamo parlato con Giovanna Voria 
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gli oleoliti
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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