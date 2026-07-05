Estate, tempo di conserve per l’inverno. La tradizione dei sottoli e sottaceti

Estate, tempo di conserve per l’inverno. Il nostro territorio vanta una vasta e antica tradizione legata ad esempio ai sottoli e sottaceti.
Ortaggi e verdure principali protagonisti di una tecnica che ci riporta indietro nel tempo quando non esisteva il frigorifero e non vi era altro metodo per conservare il cibo.
Ne abbiamo parlato con la chef Carmela Baglivi
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sottoli e sottaceti
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