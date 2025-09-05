Estate, controlli della Finanza scoprono operatori abusivi. Il commento del Presidente Abbac

05/09/2025 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento

La Guardia di Finanza, nel corso della stagione estiva, ha condotto mirati controlli sulle locazioni turistiche anche grazie all’incrocio dei dati da fonti aperte.

L’operazione, che si è concentrata sulle aree a forte vocazione turistica della provincia, come la Costiera Amalfitana e il Cilento, ha portato a 68 controlli con esito irregolare, mentre 49 controlli sono tuttora in corso. Parallelamente sono stati approfonditi anche i profili di natura tributaria, con l’avvio di attività ispettive indirizzate verso soggetti economici già  connotati da profili di pericolosita’ fiscale.

Nell’immediato è stato possibile constatare un’evasione di oltre 100mila euro. Sono emersi operatori “abusivi”, sconosciuti al fisco e inadempienti rispetto agli obblighi di dichiarazione fiscale dei proventi percepiti. Sono state constatate anche 34 violazioni che attengono alla richiesta, all’ottenimento e all’esposizione del Cin – il Codice identificativo nazionale obbligatorio e sono state contestate anche violazioni in materia di lavoro per la presenza di lavoratori in nero.

Il commento di Agostino Ingenito, Presidente Abbac. 

Ascolta
commento ingenito
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

