Esposto dei cittadini di Sala Abbagnano a Salerno per il taglio di un grosso albero. Il punto con Brigida Vicinanza ( Il Mattino)

08/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Esposto dei cittadini residenti nel quartiere di alto di Sala Abbagnano a Salerno per chiedere spiegazioni sull’abbattimento di un grosso albero.  Dal Comune hanno risposto sostenendo che era necessario per tutelare l’incolumità pubblica.

Pare che impedisse il regolare deflusso delle acque di un torrente. Questa mattina, ne abbiamo parlato con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza. 

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Brigida Vicinanza su esposto per taglio albero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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