Esposto dei cittadini di Sala Abbagnano a Salerno per il taglio di un grosso albero. Il punto con Brigida Vicinanza ( Il Mattino)

Esposto dei cittadini residenti nel quartiere di alto di Sala Abbagnano a Salerno per chiedere spiegazioni sull’abbattimento di un grosso albero. Dal Comune hanno risposto sostenendo che era necessario per tutelare l’incolumità pubblica.
Pare che impedisse il regolare deflusso delle acque di un torrente. Questa mattina, ne abbiamo parlato con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
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Brigida Vicinanza su esposto per taglio albero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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