Esplosione a Meta di Sorrento. Una delle due vittime era di Scafati

02/09/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento

Era originaria di Scafati una delle due vittime del crollo di un’abitazione che si è verificato oggi, in via Cristoforo Colombo a Meta di Sorrento nel Napoletano.

Si tratta di Raffaele Cretella, nato a Scafati nel 1932.

L’altra vittima, precisano i carabinieri, si chiamava Rosa Formato, ed era nata nel 1944 a Lioni (Avellino).
Secondo quanto si è appreso, l’esplosione si è verificata poco prima delle 8 a causa di una fuga di gas che ha causato anche un incendio propagatosi a due abitazioni vicine ma senza ingenti danni.

Le vittime erano una coppia convivente. 
I corpi sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco.    

