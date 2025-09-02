Esplosione a Meta di Sorrento. Una delle due vittime era di Scafati

Era originaria di Scafati una delle due vittime del crollo di un’abitazione che si è verificato oggi, in via Cristoforo Colombo a Meta di Sorrento nel Napoletano.
Si tratta di Raffaele Cretella, nato a Scafati nel 1932.
L’altra vittima, precisano i carabinieri, si chiamava Rosa Formato, ed era nata nel 1944 a Lioni (Avellino).
Secondo quanto si è appreso, l’esplosione si è verificata poco prima delle 8 a causa di una fuga di gas che ha causato anche un incendio propagatosi a due abitazioni vicine ma senza ingenti danni.
Le vittime erano una coppia convivente.
I corpi sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco.
