Esplosione in una fabbrica di vernici a Cicerale, muore Cosimo Palmigiano

Non ce l’ha fatta Cosimo Palmigiano, l’operaio 45enne rimasto vittima di un’esplosione in una fabbrica di vernici a Cicerale.
L’uomo, originario di Ogliastro Cilento, è deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato.
L’incidente si è verificato lo scorso 8 agosto. L’uomo aveva riportato ustioni estese su circa il 60% del corpo. Nelle scorse ore era stata avviata anche una raccolta sangue alla quale avevano partecipato diverse persone.
Questa mattina la notizia del decesso.
Cosimo Palmigiano lascia la compagna e la piccola figlia di 5 anni.
