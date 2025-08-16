Esplosione in una fabbrica di vernici a Cicerale, muore Cosimo Palmigiano

16/08/2025 Cronaca

Non ce l’ha fatta Cosimo Palmigiano, l’operaio 45enne rimasto vittima di un’esplosione in una fabbrica di vernici a Cicerale.

L’uomo, originario di Ogliastro Cilento, è deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato.

L’incidente si è verificato lo scorso 8 agosto. L’uomo aveva riportato ustioni estese su circa il 60% del corpo. Nelle scorse ore era stata avviata anche una raccolta sangue alla quale avevano partecipato diverse persone.

Questa mattina la notizia del decesso.

Cosimo Palmigiano lascia la compagna e la piccola figlia di 5 anni.

