Esplosione ad Eboli provocata da una bombola del gas, ferita una persona

Sarebbe stata provocata da una bombola di gas in fase di montaggio su una stufa l’esplosione di ieri sera ad Eboli, in un edificio privato in via Chopin, una traversa della Statale 19. Subito dopo l’operazione, per cause in corso di accertamento, si sarebbe verificata la violenta deflagrazione che ha causato il crollo di una parete dell’abitazione e il ferimento dell’inquilino.
Il forte boato ha allarmato i residenti della zona, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ei carabinieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio e a domare le fiamme. Personale del 118 ha soccorso il ferito che è stato condotto in ospedale.
