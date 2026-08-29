Esplosione a Cassino, muore il 54enne Carmine Sirica di San Valentino Torio

Non ce l’ha fatta Carmine Sirica, l’infermiere di 54 anni, originario di San Valentino Torio rimasto gravemente ustionato nell’esplosione dell’appartamento in cui viveva a Cassino, il 24 agosto scorso.
E’ morto all’ospedale Sant’Eugenio di Roma al Centro grandi ustionati dove era stato trasferito in condizioni disperate. Ha lottato per cinque giorni tra la vita e la morte. Sirica aveva riportato ustioni sul 90% del corpo in seguito alla deflagrazione che aveva devastato l’abitazione di via Guado Santa Maria.
Nello stesso episodio è rimasta gravemente ferita anche la compagna, Katia Adinolfi, operatrice socio sanitaria di Nocera Superiore, tuttora ricoverata al Sant’Eugenio in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione e stabilire le cause.
Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una fuga di gas.
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