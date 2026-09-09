Esplosione a Cassino, deceduta anche Katia Adinolfi. Dieci giorni fa al Sant’Eugenio era morto il compagno Carmine

09/09/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Si aggrava il già tragico bilancio dell’esplosione dello scorso 24 agosto a Cassino in una palazzina dove viveva una coppia della provincia di Salerno. E’ deceduta nella notte anche l’operatrice socio sanitaria Katia Adinolfi, di 40 anni, originaria di Nocera Superiore, che era ricoverata al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Dieci giorni fa era morto anche il compagno, Carmine Sirica, 54 anni, infermiere, originario di San Valentino Torio. Katia aveva continuato a lottare in ospedale dopo l’esplosione, ma nella notte le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Restano da chiarire tutti gli aspetti della drammatica esplosione. La procura di Cassino ha aperto un’indagine per omicidio colposo al momento contro ignoti. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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