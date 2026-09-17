Esplosero 26 colpi contro un autosalone a Corbara, arrestate quattro persone

Dovranno rispondere di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento, le quattro persone arrestate all’alba dai carabinieri.
Tre sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo.
Le indagini sono legate ad un episodio avvenuto nella sera del 23 febbraio 2025, a Corbara, quando gli indagati avrebbero esploso almeno 26 colpi, con un’arma da guerra, contro un autosalone.
Uno degli arrestati, che all’epoca era agli arresti domiciliari, avrebbe progettato e coordinato l’intimidazione. Alla base del gesto ci sarebbero stati motivi di astio nei confronti della vittima per motivi sentimentali.
I carabinieri oggi hanno sequestrato soldi in contanti e oltre un chilo di marijuana. Trovato anche un bossolo di un kalashnikov.
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