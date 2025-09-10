Espansione e futuro: la Banca Monte Pruno abbraccia l’Agro-Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana

La Banca Monte Pruno abbraccia l’Agro-Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana, per una rete sempre più grande: sei nuovi Comuni, un’unica identità cooperativa.
Essere una Banca di Credito Cooperativo, una Banca del territorio, significa credere nelle persone, nella comunità e nella responsabilità condivisa. È proprio grazie al contributo e al coinvolgimento di tutto il nostro contesto operativo che possiamo continuare a crescere, rimanendo fedeli alla nostra identità mutualistica al servizio dell’economia reale, vicina ai bisogni delle famiglie, delle imprese e delle realtà locali. Ecco i nuovi Comuni
Il nostro impegno, fin dal primo giorno, prosegue ancora più forte: desideriamo costruire insieme valore duraturo per il territorio, rispondere con efficacia e ascolto alle esigenze della comunità e mettere a disposizione nuovi servizi e opportunità che possano migliorare la qualità della vita e sostenere lo sviluppo locale.
Orgogliosi di informare che la Banca Monte Pruno ha portato a compimento, in questi giorni, l’ampliamento della zona di competenza territoriale nell’interessante Area dell’Agro-Nocerino Sarnese, oltre che in una parte della Costiera Amalfitana.
Il territorio su cui opera oggi la Banca supera i 100 Comuni, suddivisi tra le Province di Salerno, Avellino, Potenza e Napoli. Sei i nuovi Comuni che entrano ufficialmente a far parte dell’Area operativa: Nocera Inferiore, Pagani, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara e Lettere; ciò porta il mercato potenziale a una popolazione di oltre 800mila abitanti.
Accanto ai soddisfacenti risultati economico-finanziari, nel primo semestre dell’anno la Banca ha avviato un’azione di sviluppo territoriale propedeutica alle prossime iniziative strategiche, come già annunciato durante l’ultima Assemblea dei Soci e in piena coerenza con gli indirizzi di sviluppo della Capogruppo Cassa Centrale.
Questa crescita non cambia la nostra natura: rafforza la responsabilità verso la comunità, amplia le opportunità per famiglie e imprese, conferma la nostra vicinanza ai territori. Con umiltà e determinazione, continuiamo a trasformare la cooperazione in risultati concreti, unendo tradizione e futuro al servizio del bene comune.
Il Presidente Michele Albanese e il Direttore Generale Cono Federico, dopo la formalizzazione da parte del CdA, hanno dichiarato: «Per chi, come noi, proviene da un piccolo paese dell’entroterra con poche centinaia di abitanti, raggiungere oggi una comunità di oltre 800 mila persone e più di 100 Comuni è motivo di profondo orgoglio e di emozione sincera.
L’ingresso dei sei nuovi Comuni dell’Agro-Nocerino Sarnese e della Costiera Amalfitana non è soltanto un ampliamento territoriale: è la dimostrazione che i valori semplici, autentici e solidi delle nostre origini possono diventare motore di crescita e di futuro per intere comunità.
La Banca Monte Pruno continua così a essere ponte tra passato e futuro, tra radici e sviluppo, portando con sé la certezza che dalle piccole realtà possono nascere grandi progetti, capaci di abbracciare territori sempre più ampi senza mai smarrire l’anima cooperativa che ci contraddistingue».
Ecco i nuovi Comuni
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.