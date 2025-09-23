Eseguita l’autopsia sul corpo di Giuseppe Marchese. Domani lutto cittadino in occasione dei funerali

È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo di Giuseppe Marchese, il 19enne di Sarno morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto la settimana scorsa, a Sarno in via Ingegno. E’ indagata per omicidio stradale una 27enne di Nocera Inferiore che sarebbe risultata positiva al test per l’alcol e la droga. Per la difesa, sarebbe stato un “colpo di sonno” a provocare l’impatto.
Secondo una prima ricostruzione, la ragazza in auto con un’amica, all’altezza di una rotatoria, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia dove sopraggiungeva una moto con a bordo due ragazzi, travolgendola. Le condizioni del 19enne erano apparse da subito gravissime. Era stato prima trasportato in codice rosso all’ospedale “Martiri di Villa Malta” di Sarno, ma poi trasferito all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è stato sottoposto a due interventi chirurgici delicati e complessi.
Dopo due giorni di agonia, Giuseppe è deceduto. L’amico, con lui in moto, non è in pericolo di vita ma ha comunque riportato danni importanti. Per questo, la ragazza risponde anche di lesioni gravi. Il risultato dell’autopsia arriverà entro 90 giorni e dopo la procura di Nocera Inferiore chiuderà le indagini.
Intanto il Sindaco Francesco Squillante e l’Amministrazione Comunale di Sarno hanno proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani in concomitanza con i funerali di Giuseppe, molto conosciuto e amato. Per l’intera durata del lutto cittadino saranno esposte le bandiere a mezz’asta, con nastro luttuoso, presso la Casa Comunale e le sedi pubbliche; previsto un minuto di silenzio, alle 9.00, all’inizio del rito funebre, con sospensione delle attività lavorative e commerciali, l’abbassamento delle saracinesche degli esercizi commerciali durante il minuto di raccoglimento.
