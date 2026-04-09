Escursionisti bloccati sul Monte Cervati a Sanza, recuperati con elicottero della Guardia di Finanza

Operazione di salvataggio del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, ieri, per prestare soccorso a due giovani escursionisti in difficoltà sul Monte Cervati, nel territorio comunale di Sanza.
A segnalare la situazione di rischio è stata la centrale operativa del 118 che ha ricevuto la richiesta di aiuto. Considerate le condizioni ambientali caratterizzate da alta quota e presenza di neve, sono state organizzate due squadre operative, una da terra e l’altra con elicottero della Guardia di Finanza.
I due escursionisti sono stati individuati all’interno di un canale innevato spaventati ma senza conseguenze fisiche. Sono stati recuperati sull’elicottero e trasportati in prossimità delle principali vie di accesso dove sono stati affidati al personale del 118 per gli accertamenti medici del caso.
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