Erasmus a Valencia per gli studenti dell’IOC “Sacco” di Sant’Arsenio

15/12/2025 Cultura Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Gli studenti delle classi quinte dell’ITE e DELL’IPSEOA dell’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio, accompagnati dai docenti Brunella Viglione e Fabio Cirillo, hanno trascorso due settimane a Valencia nell’ambito del Progetto Erasmus Futura: la scuola per l’Italia del futuro.
L’esperienza ha favorito lo sviluppo di competenze linguistiche, relazionali, interculturali e la capacità di lavorare in team attraverso lo svolgimento di 32 ore di attività laboratoriali in un contesto scolastico europeo e in una realtà culturale diversa dalla propria. Ha stimolato negli studenti autonomia, senso di responsabilità e capacità di adattamento.
Valencia, città dinamica e accogliente e in una veste prenatalizia, ha offerto un ambiente ideale per coniugare apprendimento, crescita personale e scoperta del patrimonio culturale locale.
Gli studenti, infatti, hanno visitato siti culturali e scientifici Patrimonio dell’Umanità: Oceanografico, centro storico della città, Museo della Scienza, Parco Naturale dell’Albufera, Escola Pia Malvarrosa.
Il progetto Erasmus si conferma così un’importante occasione di arricchimento per gli studenti, contribuendo alla loro formazione come cittadini europei consapevoli e aperti al confronto internazionale.
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Lascia un Commento