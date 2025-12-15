Erasmus a Valencia per gli studenti dell’IOC “Sacco” di Sant’Arsenio

L’esperienza ha favorito lo sviluppo di competenze linguistiche, relazionali, interculturali e la capacità di lavorare in team attraverso lo svolgimento di 32 ore di attività laboratoriali in un contesto scolastico europeo e in una realtà culturale diversa dalla propria. Ha stimolato negli studenti autonomia, senso di responsabilità e capacità di adattamento.
Valencia, città dinamica e accogliente e in una veste prenatalizia, ha offerto un ambiente ideale per coniugare apprendimento, crescita personale e scoperta del patrimonio culturale locale.
Gli studenti, infatti, hanno visitato siti culturali e scientifici Patrimonio dell’Umanità: Oceanografico, centro storico della città, Museo della Scienza, Parco Naturale dell’Albufera, Escola Pia Malvarrosa.
Il progetto Erasmus si conferma così un’importante occasione di arricchimento per gli studenti, contribuendo alla loro formazione come cittadini europei consapevoli e aperti al confronto internazionale.
