“Equinozio d’Autunno” fa tappa a Orria. Si accende il viaggio culturale tra i borghi del Cilento interno, l’intervento di Pasquale Sorrentino

“Equinozio d’Autunno” fa tappa a Orria con Oiza Project: si accende il viaggio culturale tra i borghi del Cilento interno
Continua a Orria il calendario autunnale della rassegna intercomunale finanziata dal FSC Campania 2025.
Con “Oiza Project”, progetto musicale del maestro Angelo Loia, in programma il 24 ottobre, si apre la manifestazione organizzata dal Comune di Orria nell’ambito della Fiera della Castagna, che si terrà nei giorni 24, 25 e 26 ottobre.
Riparte così la rassegna “Equinozio d’Autunno – L’Equinozio d’Autunno incontra la Millenaria Fiera della Croce di Stio”, progetto finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 e promosso da una rete di sei comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: San Giovanni a Piro (capofila), Ascea, Gioi, Campora, Stio e Orria.
L’iniziativa nasce dall’unione di due eventi simbolo del territorio – l’Equinozio d’Autunno di San Giovanni a Piro e la Millenaria Fiera della Croce di Stio – con l’obiettivo di connettere la costa all’entroterra, promuovendo un turismo sostenibile, autentico e destagionalizzato.
Il progetto propone sei “viaggi esperienziali”, ciascuno dedicato a un prodotto identitario e a un tema culturale, in un percorso che unisce trekking, degustazioni, spettacoli e laboratori. I protagonisti sono le eccellenze locali: il fico bianco, il pesce azzurro, la soppressata di Gioi, il fagiolo della Regina, le castagne e l’olio EVO.
Un itinerario diffuso che racconta il Cilento attraverso i suoi sapori, la sua storia e i suoi borghi, valorizzando le tradizioni e creando nuove connessioni tra mare, colline e comunità.
“Il nostro progetto, ha afferma in diretta a Radio Alfa, Pasquale Sorrentino, vicesindaco e referente del Comune capofila, nonché consigliere provinciale con delega al turismo – è un itinerario eterogeneo e completo. Unisce mare e terra, mescola tradizione e innovazione, congiunge passato e futuro. Ma, quel che più conta, permette di scegliere il presente, moltiplicando le occasioni di promozione della nostra terra. Per vivere intensamente la bellezza sconvolgente che ci circonda! Il Comune di San Giovanni a Piro e i partner Ascea, Gioi, Stio, Campora e Orria sono la prova (ennesima) che c’è solo un modo di fare le cose: insieme!”
